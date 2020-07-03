Популяция медведей увеличилась в Нижегородской области Общество

Фото: комитет госохотнадзора Нижегородской области

Популяция бурых медведей увеличилась в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

Так, по результатам государственного мониторинга, в регионе сегодня насчитывается 1300 особей - на 150 больше, чем в прошлом году. В основном медведи обитают на севере области.

В охотничьих угодьях учет численности медведей идет по замерам следов, при этом замеряется ширина следа передней лапы. Специальных маршрутов для учета медведей не закладывается.

В ведомстве также рассказали о том, как следует себя вести при встрече с хищником.

"Нельзя делать резких движений — стоит максимально осторожно попытаться уйти, не поворачиваясь к медведю спиной и не глядя зверю в глаза. Проявить агрессию может самка, если человек окажется рядом с медвежатами", - уточнили в комитете.

Региональный госохотнадзор информирует: в случае появления на территории населенных пунктов диких животных, таких как медведь, рысь, волк, кабан, лось, лисица, следует сообщить об этом по номеру 112 или на "зеленый телефон": 8(831)433-22-11.

Напомним, также в регионе увеличилась популяция лосей (на тысячу особей).