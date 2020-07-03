Обвиняемый в выплатах незаконных премий за "откаты" начальник отдела ГУФСИН арестован (ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ) Происшествия

Фото: региональное СУ СК РФ

Московский районный суд постановил арестовать начальника отдела оплаты труда ГУФСИН Нижегородской области, полковника внутренней службы Степана Вахонина. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Суд заключил Вахонина под стражу до 6 сентября 2020 года.

Напомним, что начальник отдела оплаты труда ГУФСИН подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Фигурантом по делу проходит заместитель начальника регионального ГУФСИН, полковник внутренней службы Евгений Сычев.

Следователи полагают, что Вахонин и Сычев организовали схему, благодаря которой выписывали своим коллегам премии в обмен "на откаты" в 30%. По информации регионального СУ СК РФ, сумма откатов варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей.

Вахонина и Сычева задержали и поместили в изолятор временного содержания. В квартирах и на работе подозреваемых прошли обыски.

Сегодня суд отправил Вахонина под стражу.