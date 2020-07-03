Церемония вручения премии "Инновация" пройдет в августе Культура и отдых

Рабочее совещание в онлайн-режиме по проведению государственной премии в области современного искусства "Инновация" в 2020 году прошло 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В обсуждении приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, статс-секретарь-заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) Марина Лошак и директор Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал) Анна Гор.

Губернатор рассказал, что провести церемонию вручения премии планируется 21 августа в Арсенале (Нижегородский кремль, корп.6) с соблюдением всех требований безопасности.

"В онлайн-режиме к нам присоединятся международные эксперты – громкие имена в сфере современного искусства. Трансляция события, как и в прошлом году, будет доступна всем зрителям", – подчеркнул Глеб Никитин.

"Отличительная черта Нижегородской области – высокое качество проведения культурных событий федерального уровня. Я очень рада, что "Инновация" вновь пройдет в стенах Нижегородского кремля – в Арсенале. Для меня это знаковое экспозиционное пространство европейского уровня, которое неоднократно было отмечено прогрессивными кинематографистами, российскими и зарубежными деятелями искусства. Буду очень рада приехать на саму церемонию вручения премии", – рассказала Ольга Любимова.

"Премия "Инновация", безусловно, - главное культурное событие Нижнего Новгорода и долгожданное торжество для деятелей современного искусства со всей России. В прошлом году церемонию вручения, которая прошла на Стрелке, посетили 800 человек, трансляцию увидели 17 тысяч зрителей, а запись набрала более 3 млн просмотров. Надеемся, что в этом году премия вызовет еще больший интерес, поскольку, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, все же пройдет в очно-заочном формате. Я очень рад, наша инициатива была поддержана министерством культуры РФ", – отметил Глеб Никитин.



Отметим, в 2019 году премия "Инновация" впервые покинула пределы Москвы и переехала в Нижний Новгород. До этого она 13 лет проходила только в столице и ежегодно собирала современных художников со всей страны, а также ведущих российских и зарубежных экспертов в сфере искусства. В 2020 году открытие выставки номинантов и церемония награждения победителей должны были состояться 30–31 мая, однако из-за пандемии организаторы перенесли это событие.

Премия "Инновация-2020" присуждается в шести конкурсных номинациях:

"Проект года";

"Куратор года";

"Художник года";

"Региональный проект";

"Новая генерация";

"Образовательный проект";

и в двух внеконкурсных номинациях:

"За вклад в развитие современного искусства";

"За поддержку современного искусства России".

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