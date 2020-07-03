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Общество

Один из пострадавших от взрыва газа на Автозаводе нижегородцев отправлен на амбулаторное лечение

11 июля 2020 08:46  [213] Общество

Один из двух госпитализированных после взрыва бытового газа в Автозаводском районе нижегородцев после медицинского обследования направлен на амбулаторное лечение. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

У пациента подтвержден диагноз "отравление продуктами горения легкой степени".

Состояние второго пострадавшего – средней степени тяжести, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой в травматологическое отделение одной из нижегородских больниц.

В региональном минздраве напомнили, что всего пострадавшими стали пять человек, детей среди них нет. Трое получили медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в квартире на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев в 4:20 11 июля 2020 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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