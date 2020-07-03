"Горячая" линия по изменениям в трудовом законодательстве пройдет в Нижегородской области Общество

"Горячая" линия по изменениям в трудовом законодательстве пройдет в Нижегородской области с 13 июля до 2 августа 2020 года. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Она будет организована в рабочие дни с 8:00 до 20:00.

Сотрудники управления и специалисты региональных центров занятости населения проконсультируют граждан об изменениях в организации работы службы занятости населения, в том числе расскажут о подаче документов через портал "Работа в России", об изменениях в законодательстве о занятости населения: об увеличении максимального и минимального пособий по безработице, предоставлении областных компенсационных выплат безработным, продлении на три месяца периода выплаты пособия, дополнительной выплате три тысячи рублей на несовершеннолетних детей каждому безработному.

Телефон горячей телефонной линии: 8 (831) 234-07-27.

Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещаются на сайте или интерактивном портале службы занятости населения Нижегородской области.