Мужчина утонул в озере в Володарском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина утонул в озере Жабик, которое находится в п. Новосмолинский Володарского района. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Силами водолазной группы тело погибшего извлечено из водоема 11 июля 2020 года. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что девять человек утонули в водоемах Нижегородской области с 6 по 8 июля.