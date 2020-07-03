Объезды в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода: Глеб Никитин поручил благоустроить территорию около трамплина Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел объезд в районе площади Сенной, улицы Большой Печерской и набережной Гребного канала. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 12 июля 2020 года.

Цель объезда

В ходе объезда глава региона провел обсуждение развития данных территорий в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Первой точкой объезда стала автостанция "Сенная", участок улицы Большой Печерской от автостанции до площади Сенной, а также территория, прилегающая к станции канатной дороги.

"Ряд больших пространств оказывается, по сути, исключенным из жизни города. Заборы, остатки каких-то строений, частично расселенные или сгоревшие дома, провода, наружные газовые сети – все это портит впечатление о Нижнем Новгороде. Сейчас необходимо проработать два варианта развития данных территорий. Первый – учитывающий перспективы строительства метро и создания в районе Сенной большого транспортного узла. Второй должен включать в себя первоочередные работы к юбилею города. Обязательно нужно сохранить своеобразие этого участка Большой Печерской, который является связующим звеном между исторической частью города и новой застройкой", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что одним из вариантов для приведения в порядок домов может стать выделение собственникам субсидии (при условии сохранения исторического облика здания).

Также Глеб Никитин поручил и.п.главы города Юрию Шалабаеву проработать вопрос создания сквера недалеко от площади Сенной. На следующем этапе объезда Глеб Никитин поручил министру строительства региона Анатолию Молеву принять меры по благоустройству территории у нового трамплина на Казанском съезде, в частности, убрать синий забор.

Губернатор отметил, что такие объезды города станут регулярными в преддверии 800-летия города.

Напомним, трамплин был построен и сдан в эксплуатацию на весной этого года.

Напомним также, что аквапарк и парк аттракционов планируется построить около трамплина - на Гребном канале.