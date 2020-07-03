Нижегородский Арсенал вновь открывается Культура и отдых

Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал) вновь открывается после введенных ограничений в период пандемии коронавируса. Государственный центр современного искусства (Нижегородский кремль, корпус 6) откроет двери в свой день рождения, 17 июля.

В пространстве Арсенала работает выставка "Территория Победы" с фотографиями времен Великой Отечественной войны из коллекции Мультимедиа Арт Музея. Многие, возможно, уже успели познакомиться с проектом онлайн — на нашем сайте доступен виртуальный тур по выставке. Не обойдется и без сюрпризов: в день открытия зрителей ждет премьера видеоперформанса нижегородской арт-группы "Провмыза" Oratorium SARXSOMA.

Также с 17 июля вступают в силу новые временные правила посещения Арсенала. Приобрести билет на выставки можно в кассе музея. При этом, все льготы сохраняются, как и акция "Свободная среда".

Выбрать удобное время посещения в "Свободную среду" можно на сайте Арсенала. Рекомендуется записаться заранее, так как музей готов одновременно принять лишь ограниченное число гостей.

Посещение Арсенала возможно только в маске, рекомендуется надевать перчатки. В музее необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра — в этом поможет разметка и навигация в пространствах. С полным списком временных правил посещения можно ознакомиться на сайте музея.

В Арсенале временно приостановлены экскурсии, массовые мероприятия, а кафе работает только во дворе. Однако по хештегу #арсеналонлайн в наших соцсетях можно найти тексты, игры и видео для зрителей всех возрастов. Подробности по телефону: 8(831) 422 45 54.

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Группы в соцсетях: facebook.com/ncca.arsenal , vk.com/ncca_arsenal , instagram.com/ncca_arsenal.

Напомним, ГЦСИ в Нижнем Новгороде (Арсенал) с января 2020 года входит в состав ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Напомним также, церемония вручения премии "Инновация" пройдет в августе в Арсенале.