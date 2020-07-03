Транспортная прокуратура раскрыла подробности крушения самолета в Нижегородской области Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура рассказала о подробностях крушения самолета Ан-2 в районе д. Кистенево Большеболдинского района Нижегородской области.

Напомним, что самолет упал сегодня – 13 июля около 04:00 утра. Один человек, находящийся на борту – погиб, второй – доставлен в больницу с ожогами.

Как пояснили в прокуратуре, упавший самолет принадлежит ООО "Зевс-Авиа" и использовалось для обработки сельхозугодий. Воздушное судно потерпело крушение в результате столкновения с линией электропередач.

В настоящее время транспортная прокуратура проверяет законность использования самолета в воздушном пространстве.