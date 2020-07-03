Один человек погиб при падении Ан-2 в Большеболдинском районе Происшествия

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Один человек погиб при падении Ан-2 в Большеболдинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение об инциденте поступило в региональный центр управления в кризисных ситуациях 13 июля в 04:10.

В частности, воздушное судно упало в поле на 400 м западнее деревни Кистенево. После столкновения с землей произошло возгорание на площади 30 кв.м.

В результате происшествия пострадали два человека, один из них скончался.

Отмечается, что на земле жертв и разрушений не было.

К ликвидации последствий были привлечены силы 21 человек и восемь единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Нижегородской области: шесть человек и две единицы техники.