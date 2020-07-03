фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Один человек погиб при падении Ан-2 в Большеболдинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение об инциденте поступило в региональный центр управления в кризисных ситуациях 13 июля в 04:10.
В частности, воздушное судно упало в поле на 400 м западнее деревни Кистенево. После столкновения с землей произошло возгорание на площади 30 кв.м.
В результате происшествия пострадали два человека, один из них скончался.
Отмечается, что на земле жертв и разрушений не было.
К ликвидации последствий были привлечены силы 21 человек и восемь единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Нижегородской области: шесть человек и две единицы техники.
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