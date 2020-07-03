Последние новости рубрики Происшествия
13 июля 2020 06:01  [89] Один человек погиб при падении Ан-2 в Большеболдинском районе
11 июля 2020 22:05  [1922] Жители разрушенного от взрыва газа дома на ул.Краснодонцев расселены в гостиницы
11 июля 2020 18:18  [706] Автомобиль врезался в столб в Нижнем Новгороде, водитель погиб
11 июля 2020 16:00  [431] Два жителя Балахны задержаны по подозрению в краже арматуры с территории завода
11 июля 2020 14:08  [419] Мужчина утонул в озере в Володарском районе
11 июля 2020 09:13  [517] СУ СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на Автозаводе в Нижнем Новгороде
11 июля 2020 08:15  [1358] Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим от взрыва газа на Автозаводе в Нижнем Новгороде
10 июля 2020 17:33  [1632] Арестован второй сотрудник ГУФСИН по делу о незаконных премиях за "откаты"
10 июля 2020 16:36  [1783] Обвиняемый в выплатах незаконных премий за "откаты" начальник отдела ГУФСИН арестован (ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ)
10 июля 2020 13:14  [558] СК выясняет обстоятельства гибели подростка в Ветлуге Нижегородской области
Происшествия

Один человек погиб при падении Ан-2 в Большеболдинском районе

13 июля 2020 06:01  [89] Происшествия
фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Один человек погиб при падении Ан-2 в Большеболдинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение об инциденте поступило в региональный центр управления в кризисных ситуациях 13 июля в 04:10.

В частности, воздушное судно упало в поле на 400 м западнее деревни Кистенево. После столкновения с землей произошло возгорание на площади 30 кв.м.

В результате происшествия пострадали два человека, один из них скончался.

Отмечается, что на земле жертв и разрушений не было.

К ликвидации последствий были привлечены силы 21 человек и восемь единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Нижегородской области: шесть человек и две единицы техники.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph