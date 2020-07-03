Пострадавший при крушении самолета будет госпитализирован в Нижегородский ожоговый центр Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Пострадавший при падении самолета АН-2 в районе д. Кистенево Большеболдинского района будет госпитализирован в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии. Вертолет Центра медицины катастроф для транспортировки больного уже направлен на место крушения.

Напомним, что самолет упал сегодня – 13 июля около 04:00 утра. Один человек, находящийся на борту – погиб, второй – с ожогами пока был доставлен в Большеболдинскую ЦРБ.

Как пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре, упавший самолет принадлежит ООО "Зевс-Авиа" и использовалось для обработки сельхозугодий. Воздушное судно потерпело крушение в результате столкновения с линией электропередач.

Транспортная прокуратура проверяет законность использования самолета в воздушном пространстве.