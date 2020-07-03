Первый в России онлайн-фестиваль ножевого промысла пройдет в Ворсме 1-2 августа Культура и отдых

Первый в России онлайн-фестиваль ножевого промысла пройдет в Ворсме 1-2 августа 2020 года. Как рассказали организаторы, проект "Ворсменский Клинок" стал победителем конкурса грантов Российского фонда культуры в рамках нацпроекта "Культура".

Проект проводится при поддержке правительства Нижегородской области и администрации Ворсмы. Организаторами выступили военно-патриотический центр "Вымпел-Городец", производитель ножей ООО ЗСН "САРО", команда фестиваля "Русская Тоскания".

Цель проекта – привлечь внимание к традиционному ножевому промыслу Ворсмы как к символу идентичности этого места. В социальных сетях фестиваля зрители смогут познакомиться с прошлым, настоящим и будущим ремесла: посетить онлайн-экскурсии по музейным экспозициям и современным ножевым производствам Ворсмы, а также присоединиться к экспертной дискуссии о перспективах развития художественной металлообработки.

"Город Ворсма — столица ножевого промысла России. Это основное ремесло местных жителей, которое берет свое начало еще в XVII веке. И сегодня традиции не забыты: ножевой промысел продолжает жить и развиваться. Местные предприятия выполняют самые разнообразные заказы: от охотничьих ножей до изысканных подарочных наборов. Для нас очень важно сохранять и продолжать традиции, заложенные много веков назад. И, конечно, проведение онлайн-фестиваля – это дополнительный повод рассказать об уникальности региона гостям и жителям Нижегородской области", – отметил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

По его словам, на территории Ворсмы находится более 200 ножевых производств.

Соцсети фестиваля:

https://vk.com/vs_klinok,

https://www.facebook.com/vsklinok/,

https://www.instagram.com/vs_klinok/,

https://www.youtube.com/channel/UCJOMttHRXIR12O1VmNATcsA?view_as=subscriber

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Напомним, фестиваль "Русская Тоскания" в Ворсме был отменен в этом году из-за пандемии. Ранее организаторы сообщали о возможности проведения части фестиваля (проект "Ворсменский клинок") в онлайн-формате в августе. Раньше "Ворсменский клинок" был внутри программы.