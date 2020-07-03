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Общество

Ваниль впервые расцвела в Ботаническом саду ННГУ

13 июля 2020 11:51  [380] Общество

Фото: пресс-служба Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.

Ваниль плосколистная впервые расцвела в Ботаническом саду Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. Об этом сообщается на сайте университета.  

Это растение семейства Орхидные из тропических лесов Мексики вьется по стволам деревьев, удерживаясь на них придаточными корнями, и может достигать длины нескольких метров.

Цветок ванили желто-зеленый, размером до 6 см в кистевидном соцветии. Из плода-коробочки по сложной технологии получают пряность.

Ранее сообщалось, что плоды какао впервые созрели в Нижегородской области.

СПРАВКА:

Растение было открыто испанцами в начале XVI века во время походов Эрнана Кортеса, но культивировалась еще древними ацтеками. Плоды ванили использовались как денежная единица.

 

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