Грозовые дожди с градом надвигаются на Нижний Новгород Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о возможных чрезвычайных ситуациях 13-14 июля.

Как сообщает МЧС со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня днем до завтрашнего утра в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни, которые будут сопровождать грозы и, возможно, град.

При этом поднимется сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 м/с.

Именно такие неблагоприятные погодные условия станут причиной ЧС. Ветер может повредить линии электропередачи и связи, поразить объекты электроэнергетики, стать причиной обрушения слабоукрепленных, но широкоформатных конструкций, повалить деревья.

Ливень окажет влияние на оползни, затопление дорог, низководных остов и сельхозугодий. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом.

Напомним, что синоптики назвали погоду предстоящей недели "контрастной". Она принесет в Нижний Новгород как 30-градусную жару, так и +17° с дождями и грозами.