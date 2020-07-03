"Любовь" ценой в 3,6 млн рублей: нижегородка стала жертвой мошенника Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Нижегородка стала жертвой мошенничества со стороны приятеля с сайта знакомств. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, симпатия к партнёру по романтической переписке стала причиной того, что женщина лишилась 3,6 млн рублей, которые она перевела поклоннику.

В начале июня 43-летняя нижегородца обратилась в полицию с заявлением о хищении у неё денежных средств. Она объяснила, что ранее зарегистрировалась на сайте знакомств. Ей написал мужчина. В ходе переписки поклонник сказал, что является военным, в звании генерал-майора и в настоящее время находится в азиатской стране, где несет службу, но вскоре его должны будут направить в Юго-Западную часть Азии. Мужчина произвёл на женщину самое благоприятное впечатление, её даже не смутило, что на всем протяжении общения, они даже не созвонились и общались исключительно через электронную почту.

Вскоре кавалер решил временно перебраться к своей новой знакомой. Спустя месяц он сообщил, что его по службе отправляют в другую страну, а потом он приедет в Россию, но, чтобы не перевозить все вещи с собой к новому месту службы, он решил половину отправить в адрес заявительницы. Для этого попросил назвать адрес места жительства, сообщил, что доставку своих личных вещей он оплатит сам. Но потом выяснилось, что компания по доставке грузов якобы не может их отправить, так как услуга оплачена не в полном объеме. Сумма недоплаты составила 100 тысяч рублей. Мошенник попросил потерпевшую внести недостающую сумму, пообещав, что вернет деньги при встрече. Женщина согласилась и перевела со своего счета денежные средства на банковскую карту, оформленную на третье лицо, номер которой прислал ей возлюбленный.

В дальнейшем мужчина, под различными предлогами, выманивал у нее крупные суммы денег.

Когда у женщины закончились собственные средства, она, искренне стремясь помочь виртуальному возлюбленному, оформила несколько кредитов и перевела деньги на счет своего знакомого.

Спустя время мошенник перестал отвечать на сообщения, а электронную почту удалил. Женщина, поняв, что стал жертвой обмана, обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "мошенничество".

Напомним, мошенники начали обманывать нижегородцев при заказе пиццы.