Нижегородские художники могут принять участие в фестивале стрит-арта на тему "эпохи посткоронавируса" Культура и отдых

Нижегородских художников приглашают принять участие в фестивале стрит-арта "ФормART". Об этом сообщают организаторы.

Ключевой темой фестиваля является борьба с пандемией. Фестиваль проводится на территории Приволжского Федерального округа.

В настоящее время стартовал прием заявок на участие в конкурсе. На конкурс принимаются эскизы работ, изображающие трудовой подвиг медработников и волонтеров, а также новую реальность "эпохи посткоронавируса".

Участие в фестивале могут принять профессиональные стрит-арт художники и художники-любители, проживающие на территории Приволжского федерального округа. Возраст участников должен составлять от 16 до 35 лет.

Обязательным условием участия является готовность и наличие соответствующих навыков для воспроизведения художественного изображения на крупных объектах городской среды.

До 7 августа необходимо отправить заявку в оргкомитет фестиваля на электронную почту: artfestpfo@mail.ru или заполнить форму на сайте.

В каждом регионе жюри определит лучшую картину, во второй этап пройдут 14 финалистов. Победителей фестиваля "ФормART" определит общественное голосование. Призеры финального этапа получат денежные гранты до 100 тысяч рублей на развитие творчества. Лучшие эскизы будут перенесены на стены до 20 сентября 2020 года.

Организаторами проекта являются аппарат полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, НКО "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО" при поддержке правительства Нижегородской области.