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Общество

Антон Клипов пропал в Нижнем Новгороде

13 июля 2020 16:04  [34] Общество

Антон Клипов пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

Мужчина ушел 10 июля из дома по адресу: ул.Трудовая,25 и не вернулся. Ему 38 лет.

Его приметы: рост 182 см, среднее телосложение, русые волосы, серые глаза.

Был одет в красную футболку, серые бриджи, обут в черные сланцы.

О местонахождении мужчины можно сообщить инфоргу поиска или на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8(831)291-51-51 или 8910-393-05-08 (Мария).

Напомним, Кирилл Василенков также пропал в Нижнем Новгороде.

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