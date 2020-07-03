Карта краснокнижных растений на Слуде в Нижнем Новгороде будет обновлена Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Дополнительные исследования по выявлению охраняемых видов растений и животных проходят в Нижнем Новгороде, в границах памятника природы регионального значения "Урочище Слуда". Ход работ контролирует министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Исследования проводятся в соответствии с рекомендациями, которые были даны экспертной комиссией государственной экологической экспертизы по итогам рассмотрения проектной документации комплексного благоустройства территории парка "Приокский".

В ведомстве рассказали, что перечень рекомендаций и предложений направлен на то, чтобы помочь исключить негативные последствия для памятника природы. Среди них - минимизация возможного нежелательного влияния на растительный и животный мир при производстве работ; запрет на вырубку в гнездовой период (с 1 апреля по 31 июля), чтобы не беспокоить животных в возможных местах обитания и районах их миграций; актуализация мест произрастания краснокнижных растений в период вегетации. Также рекомендовано привлекать на всех этапах производства работ представителей общественности.

"Общественный контроль необходим, поскольку именно для жителей города планируется благоустройство парка. С их мнением и мнением экологических экспертов необходимо считаться", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

В урочище Слуда обновляют Карту краснокнижных растений. К работе привлечены специалисты в области изучения растительного и животного мира и общественники.

"В пределах памятника природы произрастают редкие охраняемые виды – дремлик болотный, дремлик широколистный, лунник оживающий, пальчатокоренник балтийский, ятрышник шлемоносный, кизильник черноплодный. Большая часть растений найдена на склонах, где работы по благоустройству не предусмотрены. Однако необходимы мероприятия по сохранению флоры и фауны", - рассказал доцент кафедры "Экология" Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского Михаил Сидоренко.

"Также в парке много старовозрастных деревьев, которые нужно обследовать и при необходимости провести санитарную рубку, чтобы они не представляли угрозы отдыхающим. Но в пределах урочища количество рубок должно быть минимальным и только в проходных местах - для сохранения особых условий памятника природы", - продолжил Михаил Сидоренко.

В границах памятника природы "Урочище Слуда" предусмотрены устройство дорожно-тропиночной сети, ремонт существующих лестниц, ливневой канализации, подпорных стен и дренажных штолен. Для безопасности посетителей в вечернее время суток проложат наружное освещение под дорожками и перилами лестниц. Кроме того, предусмотрена реконструкция лестниц с обсадкой кустарником в целях защиты склона от разрушения, сходов от верхнего плато к набережной, установка информационных стендов и табличек, а также мероприятия по инженерной защите территории (включая реконструкцию ливневой канализации и мероприятия по противооползневой защите) и модернизация сооружений горнолыжной базы.



Напомним, ранее был выбран новый подрядчик по благоустройству нижегородского парка "Швейцария" - АО "Группа компаний "ЕКС" (Ярославль). Чтобы сохранить основной массив зеленых насаждений, из проекта исключены все новые лестницы (остались только реконструируемые) на склоне и упрощена система мостков через горный ручей со склона в Урочище Слуда до одного небольшого перехода в середине склона.

СПРАВКА:

На территории "Слуды" сохранилась 120-летняя дубрава, где растут облепиха, яблоня, кизильник черноплодный, розы сизая и морщинистая. На склоне есть ландшафтные поляны с разнообразием трав, в том числе редких видов растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области.

Фауна памятника природы по результатам полевых обследований представлена 40 видами птиц, 6 видами земноводных, 4 видами класса пресмыкающихся, 8 видами мелких млекопитающих. Среди охраняемых видов животных на территории наблюдения на пролете отмечены серая цапля и белая лазоревка, также занесенные в Красную книгу Нижегородской области.