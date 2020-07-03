Град и поваленные деревья: последствия непогоды в Нижегородской области

Фото: из соцсети ВКонтакте
Грозовые дожди с градом прошли над Нижегородской областью. В соцсетях очевидцы рассказали о последствиях непогоды вечером 13 июля.
В частности, в группе ВКонтакте сообщается о том, что выпал град. Особенно не повезло селу Чернуха.
"В Арзамасском районе ночью бомбило, просто жесть. Некоторые даже запаслись", - рассказали очевидцы.
В другой группе ВКонтакте отмечается, что по Первомайскому району также прошла гроза. Последствия довольно ощутимы: 362 дома остались без электричества, сломало 20 деревьев, 2 фонаря и повреждены 7 крыш в жилых домах.
На месте работали сотрудники МЧС по Нижегородской области.
Напомним, синоптики назвали погоду на этой неделе - "контрастной".
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