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Бизнес

ДОМ.РФ проводит аукционы на выкуп квартир у застройщиков в строящихся домах

14 июля 2020 10:48  [101] Бизнес

ДОМ.РФ проводит аукционы на выкуп квартир у застройщиков в строящихся домах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области. В частности, торги с лимитом закупки в 399,1 млн рублей пройдут и в Нижегородском регионе.

Для определения потребности в приобретении стандартного жилья министерство строительства Нижегородской области провело работу совместно с региональными застройщиками, результаты проведенного анализа были направлены в адрес ДОМ.РФ.

"Реализация жилья будет осуществляться в рамках программы государственной поддержки застройщиков, которые столкнулись с падением спроса на новостройки из-за пандемии коронавируса и возникших в связи с ней экономических сложностей", - сообщил министр строительства Нижегородской области Анатолий Молев.

Дата окончания подачи заявок в Нижегородской области – 21 июля 2020 года. В этот период организации-застройщики Нижегородской области могут подать заявку на участие в торгах по выкупу стандартного жилья через площадку "Сбербанк-АСТ", номер процедуры: SBR028-2007060047.

Предварительная дата подведения итогов торгов – 7 августа 2020 года.

Напомним, что в соответствии с перечнем поручений президента России Владимира Путина от 16 апреля 2020 года АО "ДОМ.РФ" предоставлена государственная гарантия Российской Федерации в объеме 50 млрд рублей в целях обеспечения привлечения заемных средств и приобретения стандартного жилья у организаций-застройщиков для его последующей реализации.

Напомним также, что первая сделка по президентской программе поддержки строительной отрасли заключена в Нижегородской области в мае этого года.

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