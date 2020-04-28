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Общество

Первая сделка по президентской программе поддержки строительной отрасли заключена в Нижегородской области

03 мая 2020 13:45  [245] Общество

Первая сделка по президентской программе поддержки строительной отрасли заключена в Нижегородской области. Об этом сообщили в нижегородском минстрое 3 мая 2020 года.

Нижегородец подписал ипотечный договор в банке "Дом.рф" под 6,1% на сумму 1,8 млн рублей для покупки квартиры в ЖК "Подкова" (Нижний Новгород, пр. Гагарина).

Напомним, постановление о возмещении кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 23 апреля.

В пояснительной записке сказано, что льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей - в других регионах страны.

Минимальный взнос по этой программе составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут оплачивать заемщики, и рыночной ставкой по ипотеке банкам возместит государство.

Программа поддержки строительной отрасли разработана по поручению президента РФ.

Ранее сообщалось, что права 303 дольщиков восстановлены в Нижегородской области. В 2019 году введены в эксплуатацию четыре дома в ЖК "Новинки Smart City" и дом на ул. Родионова/Деловой; дольщикам еще одного проблемного долгостроя – на ул. Гаражной – выплачены компенсации.

Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству" приступила к достройке ЖК "Университетский". Новый застройщик - Специализированный застройщик "Добрострой" - подал уведомление на начале работ по достройке ЖК "Парус".

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