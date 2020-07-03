Артём Абаимов пропал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Артём Абаимов пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСО "Волонтёр".

Он ушел 3 июля из дачного дома в садоводческом товариществе 40 лет Победы и не вернулся.

Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза.

Был одет в серую толстовку, синие спортивные шорты, обут в черные кроссовки.

Сообщить о местонахождении молодого человека или можно инфоргу поиска или на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8 (831) 291-51-51. Инфорг поиска: Мария 8910-393-05-08.

Напомним, волонтеры также разыскивают Антона Клипова.