Ремонт дорог продолжается в Новинках Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Ремонт дорог продолжается в Новинках. Как сообщили в администрации Приокского района, более трети работ уже выполнено.

В первую очередь ямочный ремонт делают в соответствии с пожеланиями жителей, например, в деревне Кусаковка. Александр Комаров рассказал, что вместе с соседями обращался в местную администрацию по поводу разбитой дороги неоднократно, но результат удалось получить, только когда Новинки стали частью Нижнего Новгорода.

По обращению жителей был выполнен ямочный ремонт в жилом комплексе "Окский берег", а ранее, также по просьбе жителей, была отсыпана дорога в ЖК "Стрижи".

"Глава Приокского района помог нам с гранулятом. Его хватает и на участки дорог сельского назначения. Сейчас собираемся отсыпать улицу в деревне Комарово", – сообщил заместитель главы территориального отдела Новинского сельсовета Александр Плаксин.

Напомним, что в Нижнем Новгороде кампания по ямочному ремонту дорог началась в середине апреля. В общей сложности в городе планируется отремонтировать более 140 тысяч кв. метров дорожного полотна.

Кроме того, в этом году в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в городе будут отремонтированы 26 участков дорог, в том числе два участка за счет образовавшейся экономии.

В целом по Нижегородской области, по состоянию на 10 июля, ремонт дорог выполнен на 20% от плана.

Напомним, еще два дома сдали в эксплуатацию в ЖК "Новинки Smart City". Продолжается достройка ещё двух домов. Жилой комплекс, состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов и в стране, и в Нижегородской области, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.