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Общество

Волонтеры ищут пропавшую в Нижнем Новгороде Галину Соколову

14 июля 2020 15:28  [158] Общество

Фото: "Лиза Алерт" Нижегородской области

Волонтеры ищут пропавшую в Нижнем Новгороде Галину Соколову. Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт" Нижегородской области.

Её местонахождение неизвестно с 13 июля 2020 года. Галине Соколовой 30 лет.

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза.

Была одета в розовую блузку, бежевые брюки, обута в бежевые босоножки.

О местонахождении пропавшей можно сообщить по номеру: 8 800 700 54 52 (единая горячая линия) или инфоргу поиска: 8910-877-43-45 (Варвара).

Добавим, что в официальной группе поискового отряда участники сообщества предположили, что исчезновение Галины Соколовой может быть как-то связано с обнаружением тела женщины со связанными руками и ногами в нижегородском водоеме. Но позднее стало известно, что брат пропавшей Галины Соколовой ездил на опознание. "Это не она", - сообщается в комментарии.

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