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Общество

Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы с 15 июля

14 июля 2020 16:10  [32] Общество

Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы с 15 июля по 1 августа 2020 года. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.

В эти дни будет проводиться проверка взаимодействия региональной платформы комплекса "Безопасный город" с комплексной системой экстренного оповещения населения.

Департамент просит жителей с пониманием отнестись к настройке оборудования.

Напомним, оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" прозвучали по всему городу 2 июля.

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