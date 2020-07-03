Звук сирен экстренного оповещения услышат нижегородцы с 15 июля по 1 августа 2020 года. Об этом сообщили в департаменте региональной безопасности Нижегородской области.
В эти дни будет проводиться проверка взаимодействия региональной платформы комплекса "Безопасный город" с комплексной системой экстренного оповещения населения.
Департамент просит жителей с пониманием отнестись к настройке оборудования.
Напомним, оповещения в честь присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" прозвучали по всему городу 2 июля.
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