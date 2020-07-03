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Общество

Нижегородских школьников приглашают принять участие во всероссийской акции "Кинолето"

15 июля 2020 09:12  [2] Общество

Министерство культуры и министерство просвещения РФ объявили о старте онлайн-акции "Кинолето", которая проводится в рамках проекта "Культура для школьников". Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Учащиеся 1-11 классов получат базовые знания об истории российского кинематографа, деятелях кино, а также научатся анализировать фильмы и писать на них рецензии. В программе – 24 фильма для детей всех возрастов, в числе которых - известные советские ленты "Королевство кривых зеркал", "Чучело", "Тот самый Мюнхгаузен", а также современные - "Легенда №17" и "Движение вверх". Кинопоказы будут проходить раз в неделю в течение лета. Фильмы можно будет посмотреть на сайте акции.

Специально для проекта деятели культуры, искусства и спорта: Владимир Машков, Сергей Жигунов, Светлана Хоркина и другие - записали видеообращения с воспоминаниями об участии в съемках и впечатлениями о фильмах, вошедших в "золотой фонд" отечественного кинематографа.

Кроме того, студия "Союзмультфильм" разработала методические пособия, которые помогут родителям и педагогам обсудить с детьми фильмы после просмотра. Завершится акция всероссийским конкурсом кинорецензий.

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Ранее сообщалось, что по утверждению нижегородских властей новый учебный год дети начнут в очном формате.

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