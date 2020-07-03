Нижегородские власти утверждают, что новый учебный год дети начнут в очном формате Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские власти утверждают, что новый учебный год дети начнут в очном формате. Такое заявление сделал заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в ходе прямого эфира на странице Стратегии развития региона в соцсети Instagram 9 июля 2020 года.

"Мы до сих пор готовимся к открытию нового учебного года в очном формате. Дистанционная форма, да, у нас есть. Она имеет ряд достоинств и недостатков. Тем не менее, дети должны учиться очно. Подменять одно другим нельзя, только когда возникают критические ситуации", - сказал он.

Давид Мелик-Гусейнов добавил, что праздничные линейки на Первое сентября в Нижегородской области состоятся, но в измененном формате

"Мы ждем инструкции от министерства просвещения России", - сказал он.

Ранее о готовности вернуться к очному обучению в школах с 1 сентября заявлял министр образования и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

При этом депутаты Думы Нижнего Новгорода не исключают дистанционного обучения в нижегородских школах после 1 сентября.

Школы Нижнего Новгорода перешли на дистанционный формат обучения с 6 апреля. Каждая школа выбрала подходящий ей технологический и ресурсный инструментарий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Учебный год 2019/2020 в школах завершился 22 мая.