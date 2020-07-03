Задержан подозреваемый в убийстве девушки, тело которой обнаружено в нижегородском водоеме Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Задержан подозреваемый в убийстве девушки, тело которой было обнаружено в нижегородском водоеме. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Накануне, 14 июля, стало известно, что тело женщины со связанными руками и ногами было найдено в водоеме на Малышевских гривах (неподалеку от ул. Мостотряда) в Автозаводском районе. При этом, на голове у нее был полиэтиленовый пакет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На данный момент личность погибшей девушки установлена. Это 21-летняя нижегородка.

Кроме того, задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства. Следователи СК в тесном взаимодействии с оперативниками уголовного розыска ОП № 1 по Нижнему Новгороду и областного Главка задержали мужчину в кратчайшие сроки.

По версии следствия, 11 июля мужчина встретился с знакомой девушкой на Малышевских гривах. В ходе ссоры он задушил ее, а тело утопил в водоеме.

Примечательно, что именно он 13 июля сообщил правоохранителям об обнаружении тела неизвестной девушки в водоеме.

Подозреваемый сознался в содеянном. Он женат. Как полагают следователи СК, именно это и послужило причиной конфликта, так как у них были близкие отношения.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, и он будет арестован. Расследование по уголовному делу продолжается.

Отдельно следует отметить, что личность погибшей удалось установить благодаря информации, предоставленной представителями СМИ. Руководитель следственного управления генерал-майор юстиции Айрат Ахметшин выражает благодарность журналисту регионального информагентства, передавшего сведения, имеющие значения для расследования и раскрытия особо тяжкого преступления.