Новые проверки АЗС пройдут в Нижегородской области в ходе проекта "Трасса" Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Брифинг, посвящённый старту проекта "Трасса: общественный экологический контроль и безопасность", состоялся в Законодательном собрании Нижегородской области 15 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Провел мероприятие председатель комитета регионального парламента по экологии и природопользованию Владислав Атмахов.

В рабочем совещании, которое прошло на платформе Zoom, приняли участие заместитель руководителя ПМТУ Росстандарта Марина Великанова, представители Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, правительства области, Нижегородского топливного союза, председатель президиума регионального отделения "Всероссийского общества охраны природы" Татьяна Созонтьева, представители общественных организаций "Народный контроль" (г. Владимир).

Напомним, что "Всероссийское общество охраны природы" совместно с комитетом Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию более 3 лет реализует общественный социально значимый проект "Трасса: общественный экологический контроль".

В ходе брифинга было отмечено, что в 2019 году проект стал победителем конкурса президентских грантов, что позволило значительно расширить географию, увеличить число проверяемых объектов, проводимых испытаний проб моторного топлива и замеров ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Проведено 9 рейдовых проверок на 51 АЗС. Анализ разрешающей документации, лабораторные исследования позволили выявить более 50-ти нарушений требований технического регламента и природоохранного законодательства.

В частности, на 5-ти АЗС реализовывалось дизельное топливо с массовой долей серы, превышающей допустимую от 16 до 400 раз (предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей). Более трети АЗС не получили разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, что является нарушением федерального и регионального законов об охране атмосферного воздуха. Также в ходе проверок были зафиксированы факты превышения ПДК о-ксилола, бензола в выбросах в атмосферный воздух в рабочей зоне. На ряде АЗС выявлены факты введения в заблуждение покупателей относительно качества товара, его маркировки.

По итогам рейдовых проверок подготовлено 55 обращений в контролирующие органы, в том числе в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, ПМТУ Росстандарта, Роспотребнадзор, прокуратуру Нижегородской области, ИФНС. Контролирующими органами по обращениям проведены внеплановые проверки и административные расследования.

Кроме того, в рамках брифинга стало известно, что в 2020 году проект стал победителем конкурса президентских грантов во второй раз. Как было отмечено, в связи с большим количеством жалоб от автомобилистов предметом общественного контроля наряду с качеством моторного топлива и разрешающей документации в настоящем проекте станут автомобильные дороги, от их состояния зависит безопасность дорожного движения. Причиной трети ДТП с пострадавшими и погибшими в регионе является ненадлежащее содержание автомобильных дорог.

В рамках данного проекта совместно с межрегиональным отделением общественной организации "Народный контроль" будет организована проверка проблемных участков автодорог в 12 муниципальных образованиях: по колейности, ямам, уклонам и разметке.

Также планируется в этом году в целях общественного экологического контроля реализуемого топлива и качества атмосферного воздуха провести на 60 АЗС анализ разрешающей документации, подтверждающей экологическую безопасность и качество моторного топлива. Предполагается, что в рамках проекта будет проведено не менее 120 испытаний моторного топлива (дистиллятов) в независимом Испытательном центре ООО "Нефтетест" и не менее 600 замеров предельно-допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ в "рабочей зоне" АЗС.

"Четвертый год реализуется проект "Трасса". За это время он доказал свою эффективность. Сегодня с уверенностью можно сказать, что это хороший пример общественной инициативы, которая направлена на решение государственных задач. Главной целью мы ставим организацию взаимодействия общественных контролеров и надзорных государственных органов. Рад, что и в этом году реализация проекта будет продолжена, но уже на качественно новом уровне. Помимо проверок АЗС общественные контролеры теперь будут следить и за качеством дорог. Уверен, что в итоге это, несомненно, позволит сделать жизнь нижегородцев безопаснее и комфортнее", - подчеркнул Владислав Атмахов.



СПРАВКА:

Экологический проект "Трасса" нацелен выявить факты правонарушений при реализации нефтепродуктов, а также нарушения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в местах розничной продажи автомобильного топлива на территории области.

Ранее сообщалось, что количество проверяемых показателей воздуха на нижегородских АЗС в рамках проекта "Трасса" увеличат в 3 раза.