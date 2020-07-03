"Нижегородские аграрии получили более 1,8 млрд рублей субсидий с начала 2020 года", - Глеб Никитин Общество

Предприятиям агропромышленного комплекса Нижегородской области направлено более 1,8 млрд рублей субсидий с начала 2020 года. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Какой бы ни была ситуация в экономике, поставлена задача не снижать объемов поддержки аграрного комплекса. Всего на развитие региональных предприятий АПК в 2020 году будет направлено более 4 млрд рублей средств господдержки. В настоящее время до сельхозпроизводителей уже доведены субсидии в размере 1,8 млрд рублей", - сказал губернатор Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, субсидии направлены на проведение полевых работ; развитие молочного и мясного скотоводства; строительство и реконструкцию животноводческих объектов; приобретение сельхозтехники; уплату процентов по кредитам; реализацию проектов комплексного развития сельских территорий; поддержку кадров и другие направления.

Ранее сообщалось, что в 2020 году предприятиям АПК Нижегородской области по областным и федеральным программам выделено 8,7 млрд рублей льготных кредитов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Кроме того, аграрии области получили более 300 млн рублей льготных займов из регионального "Фонда поддержки АПК".

"В совокупности это достаточно серьезные средства, которые позволят не только обеспечить текущую деятельность, но и вкладываться в развитие. В текущих условиях как никогда важно сохранить социально-экономическую стабильность на предприятиях агропрома", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что нижегородский агропром экспортировал продукции на $120 млн за первое полугодие 2020 года.