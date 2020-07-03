Интернет-конференция министра образования Нижегородской области Сергея Злобина

Тема интернет-конференции: "Учебный год 2020-2021. Каким будет новый учебный год для нижегородских школьников".

В рамках интернет-конференции министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин расскажет о работе дошкольных образовательных учреждений, школ, секций и кружков в новом учебном году, а также о перспективах дистанционного образования для нижегородских школьников. Кроме того, отдельной темой станет вопрос организации учебного процесса в вузах региона.

Вопросы министру образования Нижегородской области Сергею Злобину принимаются до 23 июля.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса дистанционное обучение было организовано в школах Нижегородской области после весенних каникул. С 30 марта все нижегородские школы возвратились с каникул и начали образовательный процесс в новом формате.

По данным на апрель 2020 года от общего количества обучающихся 79% перешли на дистанционное обучение, 19% школьников - на смешанную форму (работа и с цифровыми платформами, и получение знаний от учителя), 2% детей продолжили обучение в очной форме (сельские малокомплектные школы).

Всего в Нижегородской области 900 общеобразовательных организаций.