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Бизнес

Нижегородская корпорация развития будет отвечать за эффективность дзержинской ОЭЗ "Кулибин"

15 июля 2020 16:04  [84] Бизнес

Фото: Архив

Корпорация развития Нижегородской области будет отвечать за эффективность деятельности особой экономической зоной (ОЭЗ) "Кулибин", которая создана в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Корпорация развития назначена управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин". Соответствующее соглашение подписано между министерством экономического развития РФ и корпорацией.

Теперь корпорация в статусе управляющей компании ОЭЗ "Кулибин" будет привлекать резидентов в особую экономическую зону.

Напомним, что ОЭЗ "Кулибин" создана в конце мая 2020 года. В качестве площадки в Дзержинске была выбрана территория промышленного предприятия АО "ДПО "Пластик". Одним из приоритетных направлений деятельности ОЭЗ станут химия и фармация. Предполагается, что в "Кулибине" появится не менее 15 новых производств.

Функционирование ОЭЗ в Нижегородской области будет способствовать реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках национальных проектов. В первую очередь, это касается производства импортозамещающих и экспортно-ориентированных товаров, повышения производительности труда.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ОЭЗ в Дзержинске, ТОСЭРы в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

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