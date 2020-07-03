Нижегородский ТЮЗ в 2021-2022 годах ждет реконструкция Культура и отдых

Фото: из группы театра в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский Театр юного зрителя будет реконструирован. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции 15 июля 2020 года.

В 2021-2022 годах планируется реставрация фасада и внутренняя отделка театра. Также будет отремонтирована сцена и зрительный зал. В том числе в ТЮЗе заменят кресла, сидение на которых представляет значительное неудобство у взрослых зрителей.

В своем выступлении новый главный режиссер театра Алексей Логачев (занимает эту должность с июля) подчеркнул, что основной задачей нижегородского ТЮЗа на ближайшие несколько лет является создание семейного театра, соединяющего поколения - театра с "детства и на всю жизнь".

Дизайн-проект реконструкции уже готов, и на следующей неделе он будет вынесен на обсуждение в группе в соцсети ВКонтакте. Сотрудники театра надеются, что в обсуждении, в том числе, активное участие примут юные зрители.

При этом театр продолжит функционировать, его не планируется закрывать на время реконструкции. Новое современное оборудование будет закуплено после ремонтных работ.

Ранее, директор Нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина заявляла, что "театру нужен новый подход".