Инна Ванькина: "Театру нужен новый подход" Культура и отдых

Депутат городской думы Нижнего Новгорода, директор Нижегородского ТЮЗа Инна Ванькина в программе "Герои Волги" рассказала Евгении Орловой о том, как театр перешел в онлайн и что интересного дал этот переход, как актеры пережили период работы на "горячей линии" и какие премьеры готовятся к выходу из самоизоляции.

- Мой первый вопрос связан с прошедшими праймериз "Единой России" по выдвижению кандидатов в Гордуму. Как вы оцениваете их итоги?

- Для меня предварительное голосование прошло удачно, хотя и напряженно — все-таки в электронной форме праймериз проводились впервые. За свой результат я очень благодарна своим избирателям, которые зарегистрировались на сайте "Единой России" и отдали свой голос за меня.

- На ваш взгляд, это свидетельствует о том, что, как депутат, вы все делаете правильно?

- Во всяком случае, я на это надеюсь.

- Хотелось бы еще поговорить о работе вашего волонтерского центра в Канавинском районе. На фотографиях из соцсетей видно, что волонтеры действительно работают с самоотдачей и что людям приятно их внимание. Расскажите о внутренней "кухне" центра — кто ваши подопечные, и как обратиться за помощью?

- Способов обратиться к нам существует несколько. Первый и самый простой — позвонить по телефону: реклама нашего центра вместе со всей контактной информацией размещена в лифтах домов. Сделать это может каждый, поскольку в условиях самоизоляции даже те, кто раньше не нуждался в помощи, могут оказаться в сложной ситуации.

Вторая категория граждан, с которой мы работаем — это семьи, которые находятся на учете в управлении социальной защиты. Кроме того, сейчас мы также поддерживаем семьи, которые находятся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Эти граждане находились в непростом положении и до самоизоляции, а сейчас их положение еще больше усугубилось.

- Какую конкретно помощь вы оказываете?

- Волонтеры занимаются доставкой — это актуально, например, для тех, кто контактировал с пациентами с COVID-19 и не может выходить из дома. Доставляют продукты, лекарства, один раз даже перевозили кота.

- Достаточно ли у вас волонтеров для того, чтобы полностью удовлетворить спрос на эти услуги?

- Существующий спрос мы покрываем. Все-таки, большая часть людей привыкла справляться с проблемами самостоятельно. Конечно, есть и жалобщики, и те, кто в помощи объективно нуждается, но их немного, и мы всех знаем поименно. Они обращаются к нам практически каждый день. Мы им помогаем, но, конечно, "дозируем" свое внимание.

Кроме того, люди, которые к нам обращаются, в массе своей все-таки умеют ждать — они понимают, что мы не врачи скорой помощи и не можем приехать через 15 минут после звонка. Все заявки мы стараемся отрабатывать в течение суток.

- Вы много общаетесь с волонтерами. Можете ли вы ответить на вопрос — почему люди начинают помогать другим, тратить на это свое время, притом делая это совершенно бесплатно?

- Для себя я выделила две группы людей, которые становятся волонтерами. Первые — это те, кому не все равно, причем всегда и в любой ситуации. Они могут пойти искать человека в лес, привезти продукты, перевезти мебель и так далее — просто не представляют, как можно не помогать другим.

Есть еще и те, которым интересно попробовать, потому что это становится модно. Их гораздо меньше, но такие тоже есть. При этом, по моим наблюдениям, к исполнению поручений они подходят не менее качественно.

Самое важное в этой работе — обучить человека, и в первую очередь — вопросам безопасности. Мы учим тому, как волонтер должен выглядеть, как должен передавать вещи, как брать деньги и отчитываться за них. Эта целая процедура, без знания которой приступать к работе нельзя — все-таки, сейчас волонтеры находятся в группе риска.

- То есть, это не просто развлечение — нужно учиться и серьезно к этому готовиться?

- Именно так. Обучение проходит недолго, но это важный этап.

- Сейчас много волонтерских и добровольческих организаций, которые занимаются примерно одним и тем же. Как организовано взаимодействие между ними? Не мешают ли волонтеры из разных организаций друг другу?

- Работу волонтеров координируют и контролируют специалисты управления социальной защиты. Наш волонтерский центр посылает в управление запрос и получает информацию о том, когда ту или иную семью навещали в последний раз. Слава богу, в управлении работу выполняют качественно, поэтому мы не путаемся.

Более того, наш проект "Время помогать" охватывал всю Нижегородскую область, и для меня было важно посмотреть, как организована работа в других городах и районах. Меня приятно удивил мой родной Дзержинск, где комиссия по делам несовершеннолетних оказалась крайне профессиональной. Они знают, в чем нуждаются семьи, искренне сочувствуют им и оказывают реальную помощь. Помню, мы приехали по одному из адресов и не смогли достучаться в квартиру. Уже решили вернуться в Нижний и на полпути позвонили в комиссию — а там нас очень попросили вернуться обратно, объяснив, что в этой семье за детьми смотрит только отец, и тот продуктовый набор, который мы везли, был им крайне нужен. Слава богу, когда мы вернулись, все уже были дома, и мы смогли передать продукты.

- Насколько я знаю, актеры Театра юного зрителя, которым вы руководите, тоже активно включились в волонтерскую работу — они отвечают на звонки по телефону "112". Как представители творческой профессии восприняли работу в новых условиях? Понятно, что все актеры — люди инициативные, но переформатироваться для них, наверное, было непросто?

- Конечно, это было непростое решение, и не совсем инициатива актеров. Работать в колл-центре они стали по распоряжению областного министерства культуры, также и сотрудники музеев и кинотеатров. Я благодарна коллективу ТЮЗа, в котором начала работать совсем недавно — рассчитывать на понимание и отклик я, как новый руководитель, не могла, но у нас все получилось. Сейчас на "горячей линии" работают 48 человек из театра— актеры в начале июня ушли в отпуск, а прочие сотрудники продолжают сидеть на телефоне с шести утра и до восьми вечера.

- Что они говорят об этой работе, каковы их ощущения?

- Первый этап был довольно сложным — один из актеров описывал мне, как люди на этой линии жалуются на самоизоляцию, просят помочь им, говорят, что у них нет ни компьютеров, ни интернета. Все эти жалобы они воспринимали очень остро, как что-то личное. Приходилось объяснять, что наша задача состоит только в том, чтобы информировать людей о правилах режима и помогать им в оформлении разрешений на выход из дома — но мы не можем решать их проблемы.

Впрочем, поскольку сотрудники театра по роду своей деятельности ориентированы на зрителя и очень коммуникабельны, они начали дружить между собой на новой работе и давать друг другу советы. Сейчас все сложности остались в прошлом, и все перешло в штатный режим.

- В период вынужденной приостановки Нижегородский ТЮЗ запустил несколько онлайн-проектов — мне, например, очень понравился мастер-класс по театральному гриму. Какой из проектов больше всего по душе вам?

- Я не могу выделить что-то отдельно, поскольку все работы вызывают определенный отклик. Был проект с песнями о войне, одну из которых исполнила я. Интересным опытом стала читка пьесы, которую наши актеры проводили вместе с актерами Челябинского Молодежного театра. Кроме того, мы выиграли грант и провели на него онлайн-семинар с участием известного театрального критика Павла Руднева — для меня лично это мероприятие было очень полезным, и, слушая эксперта, я понимала, что правильно мыслю сама.

Очень много позитивных откликов собрали аудиосказки, прочитанные нашими актерами — нас часто благодарят родители, которые ставят эти сказки детям на ночь, и просят записывать еще. Наконец, мы смогли поделиться видеозаписью прекрасного вечера памяти легендарного театрального режиссера Бориса Наравцевича, который провели в прошлом году. Но, конечно же, режим онлайн не до конца передает атмосферу на сцене.

- Вы планируете оставить эти записи в доступе после выхода из самоизоляции?

- Конечно, мы оставим их все. Как было сказано в "Маленьком принце": "Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил". Мы видим интерес к нашим онлайн-проектам, видим, как растет число наших подписчиков, и не собираемся терять этот новый канал общения со зрителями.

- Хочу задать еще один личный вопрос — вы возглавили ТЮЗ в январе и наверняка пришли туда с новыми идеями и планами, которым помешали внешние обстоятельства. Сложно ли вам было приспособиться к новым условиям?

- Безусловно, для меня это был шок. Каждый день, каждая попытка сделать что-то новое сейчас — это как прогулка по минному полю. Но если есть отклик, значит, мы все делаем правильно. Мы понимаем, что театру нужен новый подход, и продолжаем готовить две премьеры — например, спектакль "Прощай, конферансье!" по пьесе Григория Горина должен был впервые состояться 6 мая. До этого постановки на тему войны в ТЮЗе не делали 15 лет, и мы обязательно представим эту работу, как только будут сняты ограничения. Мы хотим видеть наших зрителей — неважно, сможем ли мы их рассадить в шахматном порядке или каком-то другом. Нижегородцы тоже истосковались по культурным событиям.

Вторая премьера, которую мы готовим — это комедийный вечерний спектакль "День отдыха" по пьесе Валентина Катаева, рассчитанный на взрослую аудиторию. Этим спектаклем мы тоже хотели порадовать зрителей в мае, но теперь сделаем это уже осенью. Ну и конечно, мы по традиции планируем новогодние представления — лучшая елка должна быть в Театре юного зрителя.