Четыре премьеры планируются в нижегородском ТЮЗе в первой половине сезона Культура и отдых

пресс-конференция 15 июля Фото: ТЮЗ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Четыре премьеры планируются в нижегородском Театре юного зрителя в первую половину театрального сезона. Об этом сообщил новый главный режиссер театра Алексей Логачев в ходе пресс-конференции 15 июля 2020 года.

Первыми будут сыграны спектакли, показ которых предполагался весной, но их отменили из-за пандемии коронавируса. Речь идет о спектакле на военную тему по пьесе Григория Горина "Прощай, конферансье!" и комедии, написанной Валентином Катаевым "День Отдыха".

Отметим, что репетиции начинаются с сегодняшнего дня. Они будут проходить малыми группами, чтобы обезопасить актеров в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Затем начнутся репетиции над новыми спектаклями - новогодней детской сказкой и спектаклем по пьесе современного французского драматурга Флориана Зеллера "Папа". Последний будет играться на малой сцене.

В основе сюжета история пожилого мужчины, страдающего болезнью, похожей на Альцгеймера. Постановка показывает, как он постепенно теряет связь с внешним миром, и как это страшно.

Алексей Логачев подчеркнул, что планируется составить репертуар таким образом, чтобы в нем были спектакли для разных возрастов. После реконструкции театра спектакли можно будет проводить на двух сценах одновременно.

Также сегодня состоялась первая встреча режиссера с труппой театра. Он пообещал организовать гастрольную деятельность. Последние несколько лет в театре ее не было. Алексей Логачев также сообщил, что на базе ТЮЗа будет организована "Лаборатория молодой режиссуры", в рамках работы которой начинающие режиссеры могли бы попробовать себя в этой роли. За 5-6 дней от них потребуется создать "набросок спектакля".

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