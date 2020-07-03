Четыре премьеры планируются в нижегородском ТЮЗе в первой половине сезона

пресс-конференция 15 июля
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Четыре премьеры планируются в нижегородском Театре юного зрителя в первую половину театрального сезона. Об этом сообщил новый главный режиссер театра Алексей Логачев в ходе пресс-конференции 15 июля 2020 года.
Первыми будут сыграны спектакли, показ которых предполагался весной, но их отменили из-за пандемии коронавируса. Речь идет о спектакле на военную тему по пьесе Григория Горина "Прощай, конферансье!" и комедии, написанной Валентином Катаевым "День Отдыха".
Отметим, что репетиции начинаются с сегодняшнего дня. Они будут проходить малыми группами, чтобы обезопасить актеров в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Затем начнутся репетиции над новыми спектаклями - новогодней детской сказкой и спектаклем по пьесе современного французского драматурга Флориана Зеллера "Папа". Последний будет играться на малой сцене.
В основе сюжета история пожилого мужчины, страдающего болезнью, похожей на Альцгеймера. Постановка показывает, как он постепенно теряет связь с внешним миром, и как это страшно.
Алексей Логачев подчеркнул, что планируется составить репертуар таким образом, чтобы в нем были спектакли для разных возрастов. После реконструкции театра спектакли можно будет проводить на двух сценах одновременно.
Также сегодня состоялась первая встреча режиссера с труппой театра. Он пообещал организовать гастрольную деятельность. Последние несколько лет в театре ее не было. Алексей Логачев также сообщил, что на базе ТЮЗа будет организована "Лаборатория молодой режиссуры", в рамках работы которой начинающие режиссеры могли бы попробовать себя в этой роли. За 5-6 дней от них потребуется создать "набросок спектакля".
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