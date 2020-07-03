"Яд опасен, но не смертелен": первые укусы змей зарегистрированы в Нижегородской области

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Первые укусы змей зарегистрированы в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области со ссылкой на главного внештатного специалиста-токсиколога минздрава региона Светлану Мудрову.
Согласно информации, с начала сезона со змеиными укусами в медучреждения обратились четверо взрослых и один несовершеннолетний.
Отметим, что на сайте детской областной больницы сообщается о двух обращениях пострадавших от змей детей. В Нижний Новгород они были переведены из центральных районных больниц. Пациентам потребовалась интенсивная терапия. В том числе 15-летняя девушка была доставлена в больницу с выраженной интоксикацией и отеком до поясницы.
Минздрав констатирует, что увеличения случаев укусов змей по сравнению с прошлыми годами не наблюдается.
В министерстве уточнили, что в европейской части России обитает лишь один вид ядовитых змей - гадюка обыкновенная. Яд ее довольно опасен, но не смертелен.
"Если обнаружили поблизости змею, не делайте резких движений, отойдите подальше и пошумите, чтобы змея уползла сама", - посоветовали в ведомстве.
В 80% случаев укус происходит в ногу. Первые признаки укуса змеи: чувство онемения или "ползания" "мурашек" в укушенной конечности, "двоение" в глазах, тошнота, переходящая в рвоту, мышечная и общая слабость, отек конечности, затрудненное дыхание, боль в сердце, обморок.
Основная задача помощи после укуса - как можно скорее доставить пострадавшего в больницу, где вводится противоядие - противозмеиная сыворотка (сыворотка против яда гадюки).
(фото: с. Чупров, с сайта nature.sfu-kras.ru)
- обеспечить максимальный покой, т.к. ходьба и движение ускоряют распространение яда по организму. При этом, как подчеркнули в минздраве, если вы в лесу один и укушены гадюкой, ваша задача как можно быстрее добраться до людей, стараясь не опираться на пострадавшую ногу;
- положить холодный предмет на область укуса для замедления отека;
- можно попробовать отсасывать и быстро сплевывать яд, но только в том случае, если нет ранок в ротовой полости. Таким способом можно удалить до 50% яда;
- промыть ранку чистой водой или антисептиком;
- наложить повязку на место укуса;
- употреблять больше жидкости, можно принять антигистаминные препараты (супрастин, тавегил).
- накладывать жгут;
- разрезать и прижигать место укуса;
- употреблять алкоголь.
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