"Яд опасен, но не смертелен": первые укусы змей зарегистрированы в Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Первые укусы змей зарегистрированы в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области со ссылкой на главного внештатного специалиста-токсиколога минздрава региона Светлану Мудрову.

Согласно информации, с начала сезона со змеиными укусами в медучреждения обратились четверо взрослых и один несовершеннолетний.

Отметим, что на сайте детской областной больницы сообщается о двух обращениях пострадавших от змей детей. В Нижний Новгород они были переведены из центральных районных больниц. Пациентам потребовалась интенсивная терапия. В том числе 15-летняя девушка была доставлена в больницу с выраженной интоксикацией и отеком до поясницы.

Минздрав констатирует, что увеличения случаев укусов змей по сравнению с прошлыми годами не наблюдается.

Каких змей стоит опасаться?

В министерстве уточнили, что в европейской части России обитает лишь один вид ядовитых змей - гадюка обыкновенная. Яд ее довольно опасен, но не смертелен.

(фото: Л.Кривобоков, с сайта nature.sfu-kras.ru)

"Если обнаружили поблизости змею, не делайте резких движений, отойдите подальше и пошумите, чтобы змея уползла сама", - посоветовали в ведомстве.

Признаки змеиного укуса

В 80% случаев укус происходит в ногу. Первые признаки укуса змеи: чувство онемения или "ползания" "мурашек" в укушенной конечности, "двоение" в глазах, тошнота, переходящая в рвоту, мышечная и общая слабость, отек конечности, затрудненное дыхание, боль в сердце, обморок.

(фото: с. Чупров, с сайта nature.sfu-kras.ru)

Первая помощь

Основная задача помощи после укуса - как можно скорее доставить пострадавшего в больницу, где вводится противоядие - противозмеиная сыворотка (сыворотка против яда гадюки).

(фото: с. Чупров, с сайта nature.sfu-kras.ru)

Что еще нужно сделать:

- обеспечить максимальный покой, т.к. ходьба и движение ускоряют распространение яда по организму. При этом, как подчеркнули в минздраве, если вы в лесу один и укушены гадюкой, ваша задача как можно быстрее добраться до людей, стараясь не опираться на пострадавшую ногу;

- положить холодный предмет на область укуса для замедления отека;

- можно попробовать отсасывать и быстро сплевывать яд, но только в том случае, если нет ранок в ротовой полости. Таким способом можно удалить до 50% яда;

(фото: с. Чупров, с сайта nature.sfu-kras.ru)

- промыть ранку чистой водой или антисептиком;

- наложить повязку на место укуса;

- употреблять больше жидкости, можно принять антигистаминные препараты (супрастин, тавегил).

Чего делать нельзя:

- накладывать жгут;

- разрезать и прижигать место укуса;

- употреблять алкоголь.