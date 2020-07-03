"Валдай 45Р" возвращается на регулярные нижегородские маршруты; количество рейсов будет увеличено Общество

"Валдай 45Р" возвращается на регулярные маршруты в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Напомним, что "Валдаи" курсировали до Макарьевского монастыря и до Городца. Изначально планировалось, что в Городец судна будут выполнять по одному рейсу в неделю (туда и обратно), но из-за высокого спроса принято решение увеличить число рейсов.

До Макарьевского монастыря и обратно в Нижний Новгород маршрут запланирован по воскресеньям, отправление пассажиров от причала №10 (напротив памятника Петру Первому) - в 09:00, из поселка Макарьево - в 13:00.



К воскресным рейсам до Городца добавились рейсы по субботам, причем сразу два.

В субботу из Нижнего Новгорода в Городец судно будет отправляться в 09:00 и 13:00 - в Городец, в из Городца в Нижний Новгород – в 15:00 и 18:00.

По воскресеньям из Нижнего Новгорода в Городец можно отправиться в 16:00, а обратно - в 19:00.

Напомним, что "Валдаи" в этом году будут еще курсировать по реке на территории Нижнего Новгорода. Теперь на судне на воздушной подушке можно попасть от аэропорта (от микрорайона "Юг") до центра города. Тестовый рейс в этом направлении "Валдай" совершит 17 июля от причала №10 в 12:30, а от пристани "Южная" - в 14:30. Планируется, что со следующей недели регулярные рейсы будут совершаться по этому маршруту по средам в такое же время.

В пресс-службе добавили, что сейчас прорабатывается вопрос оплаты проезда с использованием транспортной карты "Ситикард" или банковской карты при входе на судно.

В связи с действующим режимом повышенной готовности количество пассажиров "Валдая" сокращено с 45 до 30 человек. Пассажиры без защитных масок на борт допускаться не будут.