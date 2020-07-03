Мужчина пытался вскрыть банкомат в Нижнем Новгороде Происшествия

Момент взлома Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Мужчина попытался вскрыть банкомат в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

На записях камер видеонаблюдения в отделение банка на улице Ванеев видно, как неизвестный заходит внутрь и гвоздодером открывает банкомат. Затем при помощи троса, который был предварительно прикреплен к припаркованному на улице автомобилю, пытается вскрыть отсек с деньгами.

В банковском терминале на тот момент находилось более 3 млн рублей.

Однако мужчине не удается украсть деньги, он пугается сигнализации и убегает.

В настоящее время по подозрению в преступлении задержан 27-летний нижегородец. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Во время расследования он признался, что пошел на кражу, чтобы оплатить операцию своей тяжелобольной матери.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и ч.4 статьи 158 УК РФ "Кража". Согласно законодательству, ему может быть назначено наказание до 7,5 лет лишения свободы.

Напомним, что жители Башкортостана подозреваются в краже крупной суммы из банкомата в Кстове.

(видео предоставлено ГУ МВД России по Нижегородской области)