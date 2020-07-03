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Общество

"ЛУКОЙЛ" поддержал праздник цветов в Нижегородском кремле

16 июля 2020 10:33  [76] Общество

Фото: ЛУКОЙЛ

"ЛУКОЙЛ" поддержал XVII праздник цветов в Нижегородском кремле 15 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Праздник проводится ежегодно на территории памятника. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, праздничное мероприятие было отменено и открытие тематической площадки прошло в усеченном формате.

Однако, в этом году там открылась тематическая композиция, посвященная Году памяти и славы.

Важной частью композиции стали рисунки воспитанников десяти социально-реабилитационных центров области на тему "Мы помним Великую Победу".

Все дети получили спортивные подарки (велосипеды, роликовые коньки, пениборды, самокаты), которые приобретены при финансовой поддержке ООО "ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез».

"Компания "ЛУКОЙЛ" ежегодно выделяет средства на приобретение подарков для авторов рисунков. И этот особенный год, темой которого стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, не стал исключением" - отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Подготовленная специалистами Управления по благоустройству территории Кремля тематическая композиция также представлена фотозоной, которая оформлена инсталляциями на военную тематику.

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