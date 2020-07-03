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Общество

Установка барьерного ограждения на трассе М-7 "Волга" в Кстовском районе приостановлена

16 июля 2020 10:56  [287] Общество

Фото: с сайта ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Установка барьерного ограждения на 432 км трассы М-7 "Волга" в Кстовском районе приостановлена. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, это связано с многочисленными обращениями автовладельцев.

"Вопрос будет дополнительно проработан", - отмечается на сайте ФКУ.

Напомним, с 14 июля планировалось закрыть разворот через разрыв в барьерном ограждении в районе поста ДПС. Закрытие участка обусловлено его высокой аварийностью.

По данным УГИБДД, в 2017-2019 годах на этом участке трассы произошло 15 ДТП, в которых два человека погибли и 26 получили ранения.

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