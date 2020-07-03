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Общество

Дом Башкировой отреставрируют в Нижнем Новгороде к лету 2021 года

16 июля 2020 12:11  [36] Общество

Фото: с сайта google.map

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Объект культурного наследия Дом Башкировой (Ул. Малая Покровская, 12, 12а) отреставрируют в Нижнем Новгороде к лету 2021 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ФКУЗ "Медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области". Проектно-сметную документацию разработало ООО "Гарант-Строй". В планах - ремонт кровли и фасада.

В частности, подрядчику необходимо провести инженерное обследование конструкций кровли, заменить водосточную систему, восстановить декоративные элементы и детали фасада, установить новые окна и двери, покрасить здание в первоначальный цвет и т.д.

Начальная (максимальная) цена контракта – 6,1 млн рублей.  Работы нужно начать с даты заключения контракта.

Напомним, в конце января ОАО "НКХП-Девелопмент" опубликовало концепцию реконструкции мукомольного комплекса Башкирова в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

Усадьба Бaшкиpoвыx (главный дом и флигель) построена в 1908-1909 годах. Владела усадьбой Анна Игнатьевна Башкирова, жена одного из нижегородских мукомолов.  Строение является образцом архитектуры поздней эклектики, а также объектом культурного и архитектурного наследия.

В конце XIX века в доме Башкирова на Малой Покровке располагалось ателье фотографа Карелина.

Памятник находится в среде исторической застройки и является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля улицы. Рядом с домом находятся другие объекты культурного наследия – Дом купца Кузнецова, Особняк купца Худякова, Дом чекиста, Дом купца Ремлера, Усадьба Фролова, Усадьба Пупковой, Усадьба Ермолаевых. 

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