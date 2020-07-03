Экспертная комиссия по выбору лучшего проекта памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде перенесена

Экспертная комиссия при участии "Экспертов 800" выберет лучшие эскизные проекты памятника Александру Невскому. Мероприятие было перенесено по организационным причинам на 20 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По итогам обсуждения будет составлен шорт-лист из трех финалистов, которые разделят призовой фонд в 450 тысяч рублей.
Открытый конкурс на создание эскизного проекта проходит с 5 июня по 27 июля 2020 года. Прием заявок завершился 12 июля. По условиям, нужно было предоставить два эскиза: конной статуи и скульптуры. Заявленным критериям соответствует 8 заявок.
Окончательное решение, каким же будет памятник Александру Невскому, примут нижегородцы. Опрос пройдет с 21 июля по 27 июля включительно на официальном сайте 800-летия Нижнего Новгорода. Участнику конкурса, набравшему наибольшее количество голосов, предстоит создать рабочую модель монумента.
Ранее на портале 800-летия Нижнего было проведено народное голосование для определения места установки этого памятника. Большинство проголосовавших (41,7%) выбрало место возле кафедрального собора Александра Невского, со стороны улицы Совнаркомовской. В голосовании приняли участие более 9,8 тысяч нижегородцев.
Напомним, в 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения не только Нижнего Новгорода, но и великого князя Александра Невского. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что необходимо предоставить самим нижегородцам возможность выбрать, каким именно будет памятник Александру Невскому.
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