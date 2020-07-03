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Общество

Экспертная комиссия по выбору лучшего проекта памятника Александру Невскому в Нижнем Новгороде перенесена

16 июля 2020 13:44  [55] Общество

Экспертная комиссия при участии "Экспертов 800" выберет лучшие эскизные проекты памятника Александру Невскому. Мероприятие было перенесено по организационным причинам на 20 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По итогам обсуждения будет составлен шорт-лист из трех финалистов, которые разделят призовой фонд в 450 тысяч рублей.

Открытый конкурс на создание эскизного проекта проходит с 5 июня по 27 июля 2020 года. Прием заявок завершился 12 июля. По условиям, нужно было предоставить два эскиза: конной статуи и скульптуры. Заявленным критериям соответствует 8 заявок.

Окончательное решение, каким же будет памятник Александру Невскому, примут нижегородцы. Опрос пройдет с 21 июля по 27 июля включительно на официальном сайте 800-летия Нижнего Новгорода. Участнику конкурса, набравшему наибольшее количество голосов, предстоит создать рабочую модель монумента.

Ранее на портале 800-летия Нижнего было проведено народное голосование для определения места установки этого памятника. Большинство проголосовавших (41,7%) выбрало место возле кафедрального собора Александра Невского, со стороны улицы Совнаркомовской. В голосовании приняли участие более 9,8 тысяч нижегородцев.

Напомним, в 2021 году отмечается 800-летие со дня рождения не только Нижнего Новгорода, но и великого князя Александра Невского. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что необходимо предоставить самим нижегородцам возможность выбрать, каким именно будет памятник Александру Невскому.

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