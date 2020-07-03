Движение транспорта через переезд в Володарске будет закрыто 17 июля Общество

Движение автотранспорта через железнодорожные переезды в Володарске будет временно ограничено 17 июля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

В связи с проведением ремонтных работ движение автотранспорта через железнодорожный переезд 390 км станции Сейма (г. Володарск, ул. Клубная) будет затруднено с 10:00 до 18:00 17 июля.

Также с 10:00 до 18:00 17 июля движение автотранспорта через железнодорожный переезд 392 км станции Сейма (г. Володарск, ул. Маяковского) будет закрыто.

В этот период на переездах будут проводиться работы по текущему содержанию. Объезд можно совершить через железнодорожный переезд 388 км станции Сейма (г. Володарск, ул. Вокзальная).

Горьковская железная дорога просит жителей учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.



Напомним, железнодорожные переезды в Володарске и Ильиногорске временно закрывали для движения автотранспорта из-за ремонтных работ.