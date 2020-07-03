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Арестован подозреваемый по делу о найденной в нижегородском водоеме девушке. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Судом удовлетворено ходатайство следователя СО по Автозаводскому району об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении убийства. Теперь он заключен под стражу.
Напоминаем, что по версии следствия, 11 июля этого года 34-летний подозреваемый встретился со знакомой девушкой на Малышевских гривах в Автозаводском районе. В ходе ссоры он задушил девушку, а ее тело утопил в водоеме. Добавим, что на голове у нее был полиэтиленовый пакет.
Отметим, что именно он 13 июля сообщил правоохранителям об обнаружении тела в водоеме.
В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.
В соцсети ВКонтакте сообщается, что подозреваемый был ее любовником. Он женат, у него двое детей.
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