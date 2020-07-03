лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
16 июля 2020 15:46  [26] Арестован подозреваемый по делу о найденной в нижегородском водоеме девушке
16 июля 2020 14:21  [95] Экс-сотрудник нижегородского МВД необоснованно потратил 13 млн рублей бюджетных средств
16 июля 2020 13:49  [601] Выехавший на "встречку" на пр.Гагарина водитель Hyundai попал в смертельное ДТП
16 июля 2020 12:50  [122] Прокурорская проверка организована после падения подростка с недостроенного дома в Нижнем Новгороде
16 июля 2020 12:29  [132] Погодные аномалии: тринадцать нижегородцев получили тепловой удар
16 июля 2020 10:13  [163] Мужчина пытался вскрыть банкомат в Нижнем Новгороде
15 июля 2020 21:04  [1021] Скончался предприниматель, который арендовал разбившийся в Большеболдинском районе самолет
15 июля 2020 16:55  [602] Мошенничество при покупке автомобиля выявлено в Нижнем Новгороде
15 июля 2020 14:55  [353] Разрушенный от взрыва газа дом на ул.Краснодонцев обследуют уникальным оборудованием
15 июля 2020 12:04  [1133] Задержан подозреваемый в убийстве девушки, тело которой обнаружено в нижегородском водоеме
Происшествия

Арестован подозреваемый по делу о найденной в нижегородском водоеме девушке

16 июля 2020 15:46  [26] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Арестован подозреваемый по делу о найденной в нижегородском водоеме девушке. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Судом удовлетворено ходатайство следователя СО по Автозаводскому району об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении убийства. Теперь он заключен под стражу.

Напоминаем, что по версии следствия, 11 июля этого года 34-летний подозреваемый встретился со знакомой девушкой на Малышевских гривах в Автозаводском районе. В ходе ссоры он задушил девушку, а ее тело утопил в водоеме. Добавим, что на голове у нее был полиэтиленовый пакет.

Отметим, что именно он 13 июля сообщил правоохранителям об обнаружении тела в водоеме.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.

В соцсети ВКонтакте сообщается, что подозреваемый был ее любовником. Он женат, у него двое детей.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph