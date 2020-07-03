Гостиницу "Октябрьскую" на Верхневолжской набережной продают за 500 млн рублей Общество

Фото: с сайта gipernn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Гостиница "Октябрьская" на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде выставлена на продажу. Объявление размещено на сайте gipernn.ru.

Она представляет собой семиэтажное здание с подвалом и техническим этажом. Есть два лифта и парковка на 30 машин.

Стоимость здания оценивается в 500 млн рублей.

Предполагается, что его можно использовать под общежитие, бизнес-центр, медицинское учреждение и др.

Автор объявления отмечает, что в здании возможна перепланировка.