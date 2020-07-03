Нижегородских предпринимателей научат продвижению бизнеса в соцсетях Бизнес

Социальные предприниматели и нижегородцы, которые только планируют открыть свой бизнес, смогут принять участие в бесплатном онлайн-семинаре "Продвижение бизнеса в соцсетях". Семинар пройдет в онлайн-формате на платформе ZOOM 21 июля 2020 года в 10:00. Об этом сообщили в региональном минпроме.

Семинар "Продвижение бизнеса в соцсетях" проведет системный интернет-маркетолог, практикующий бизнес-тренер, преподаватель Екатерина Шукалова.

Подробная информация на портале: цисс52.рф.

Для участия необходима предварительная предварительная регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1uLMDI_pOg-xe2bEpL0VbYaTR8DHefeoJAFecqPuVbgs/viewform?edit_requested=true.

"Бесплатное обучение в виде образовательных программ, мастер-классов, тренингов – одно из важных направлений нацпроекта. В современных реалиях предпринимателям нужны новые инструменты для развития, нестандартные подходы к ведению или перепрофилированию бизнеса. Последние месяцы показали, что более жизнеспособными оказались организации, которые уже имели опыт работы в интернете. Поэтому так важно уметь пользоваться инструментами для продвижения бизнеса в социальных сетях. Эти знания получат участники семинара", - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов.

Напомним, 171 предприятие Нижегородской области включено в реестр социальных предприятий. Официальное подтверждение статуса социального предприятия дает возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для этого бизнеса в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Срок подачи заявок на вступление в реестр социальных предприятий продлен до 1 августа 2020 года. ЦИСС НО организовал бесплатные телефонные консультации по телефонам: 8 (831) 429-07-25, 8−930−700−08−55. Подробная информация о вступлении в реестр размещена на портале: цисс52. рф, в разделе "Поддержка".

Напомним, новая антикризисная программа по развитию бизнеса и поддержке предпринимателей стартовала в Нижегородской области в июне этого года.