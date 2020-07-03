Нижегородские власти выделят средства на ремонт потолка, который обрушился в квартире у блокадницы Общество

Фото: Группа Типичный Нижний в соцсети ВКонтакте

Министерство социальной политики выделит 200 тысяч рублей на ремонтные работы в квартире ветерана Великой Отечественной войны и блокадницы Антонины Перцовой, у которой обрушился потолок.

Происшествие произошло в квартире дома №12А по улице Черниговской в Нижнем Новгороде. В день обрушения потолка ветеран обратилась в НРО "Волонтеры Победы", участники которой знакомы с пенсионеркой. Они приехали к ней, что бы проверить состояние квартиры. Почти сразу приехали представители управляющей компании и убрали обломки потолка.

Также, на данную ситуацию быстро отреагировало министерство социальной политики Нижегородской области. Оно выделяет материальную помощь в размере 200 тысяч рублей на ремонтные работы.

По данным администрации Нижегородского района, результаты обследования квартиры показали, что дополнительно с ремонтом потолка будут выполнены локальные работы на кровле дома. При этом в администрации уточнили, что дом является объектом культурного наследия.