Открытие трубоэлектросварочного цеха за 20 млрд рублей состоялось на ВМЗ Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в церемонии открытия трубоэлектросварочного цеха на АО "Выксунский металлургический завод" (Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании"). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Объем инвестиций ОМК в строительство цеха составил 20 млрд рублей. Выход цеха на проектную мощность запланирован в 2022 году. В нем будут производить электросварные обсадные трубы диаметром от 114 до 426 мм с премиальными и полупремиальными соединениями, насосно-компрессорные трубы диаметром от 60 до 114 мм и нефтегазопроводные трубы диаметром от 76 до 168 мм.

"Находясь в этом цехе, испытываешь чувство гордости. Это важный символ развития промышленности, вне зависимости от текущих тенденций. Ряд отраслей в регионе испытывают сложности в связи с пандемией, но металлургия показывает хорошую динамику. Производство трехсот тысяч тонн продукции в год – это серьезный показатель. Именно такое развитие производств обеспечивает налоговые поступления в бюджет и стабильность на рынке труда в регионе. Подобный проект говорит и о том, что в Нижегородскую область можно и нужно инвестировать", - сказал Глеб Никитин.

Он отметил социальную составляющую проекта.

"Для нас самое важное, что при реализации проекта создается около 1 000 рабочих мест. Это значит, что будет жить и развиваться не только ВМЗ, но и Выкса. На заводе хорошие условия труда, достойная заработная плата, есть уважение к сотрудникам и понимание их значимости для предприятия", - рассказал глава региона.

"Радует, что здесь не собираются останавливаться на достигнутом. У Объединенной металлургической компании очень серьезная инвестиционная программа на ВМЗ. До 2025 года планируется вложить около 200 млрд рублей. Мне хочется поблагодарить руководство компании за то, что оно уделяет серьезное внимание развитию завода и самой Выксы. Вообще, ОМК – одна из самых ответственных компаний с точки зрения социальной политики", - добавил Глеб Никитин.

Председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых в свою очередь рассказал, что запуск нового цеха позволит дополнить линейку продукции и без увеличения импорта удовлетворить растущий спрос российских нефтегазовых компаний.

Трубоэлектросварочный цех на ВМЗ - единственный в России, способный выпускать весь сортамент нефтегазопроводных, обсадных и насосно-компрессорных труб на одной площадке. В состав входят пять технологических участков: линия стана, участок термообработки, центр финишной обработки, участок отделки и участок отгрузки. Производство выполнено по полному циклу: от выпуска труб до отгрузки их клиентам. В его технологии будут использовать стальной горячекатаный прокат (штрипс) и муфты собственного производства ВМЗ.

ОМК осуществила строительство этого цеха в рамках инвестиционной программы развития производства нефтегазопроводных труб объемом около 40 млрд руб. В нее также входят реконструкция мощностей ВМЗ по выпуску обсадных труб и строительство с нуля цеха по производству муфт.