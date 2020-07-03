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Экономика

Глеб Никитин вручил металлургам почетные дипломы Губернатора

17 июля 2020 16:42  [71] Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 17 июля 2020 года вручил металлургам почетные дипломы Губернатора. Торжественная церемония была приурочена к открытию трубоэлектросварочного цеха на АО "Выксунский металлургический завод" (ТЭСЦ-1). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также в церемонии приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб и председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых.

Были вручены награды "Почётный металлург", почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ и почетные дипломы Губернатора сотрудникам Объединенной металлургической компании.

Объем инвестиций ОМК в строительство цеха составил 20 млрд рублей. Выход цеха на проектную мощность запланирован в 2022 году. В нем будут производить электросварные обсадные трубы диаметром от 114 до 426 мм с премиальными и полупремиальными соединениями, насосно-компрессорные трубы диаметром от 60 до 114 мм и нефтегазопроводные трубы диаметром от 76 до 168 мм.

Добавим, что день металлурга в этом году отмечается 19 июля.

"Профессия металлурга была и остается одной из самых почетных и уважаемых в нашей стране. Сегодня мы чествуем не только действующих сотрудников отрасли, но и ветеранов. Благодаря их труду была заложена мощная база для дальнейшего развития. Колоссальную роль сыграла металлургия в годы Великой Отечественной войны. Только здесь, в Выксе, были отлиты сотни тысяч тонн металла, из которого ковалось оружие, помогавшее нашей армии громить врага. Сейчас металлургия выполняет не менее важную роль, являясь локомотивом экономики страны", - отметил Глеб Никитин.

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