Глеб Никитин поручил подготовить план по развитию Започаинья до конца сентября 2020 года Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил представить итоговую версию мастер-плана по развитию Започаинья до конца сентября 2020 года, сообщает пресс-служба главы региона.

В сообщении отмечается, что 17 июля 2020 года завершилась работа выставки, посвященной проекту сохранения и развития территории Започаинья. Выставка была организована в Доме архитектора при поддержке АНО "Центр 800" к грядущему 800-летию Нижнего Новгорода и сопровождалась проведением циклов круглых столов. Министр градостроительной деятельности и развития агломераций региона Марина Ракова, консорциум разработчиков концепции редевелопмента Започаинья (ООО "Институт "Ленгипрогор", АБ "Рождественка", АО "Институт "Стройпроект") представили Глебу Никитину итоги этого обсуждения.

"Хочется отметить, что выставка является не только отчетом большого числа специалистов, подготовивших мастер-план Започаинья. Это прежде всего возможность услышать и учесть мнения экспертов и горожан о развитии такой ценной для нижегородцев территории. Ее посетили сотни нижегородцев. В круглых столах приняло участие более 150 экспертов. Мы получили от них "обратную связь" по таким волнующим темам, как сохранение объектов культурного наследия (мастер-план охватывает более 200 ценных объектов градостроительной среды Започаинья), транспортное и туристическое направления, развитие общественных пространств", - отметила Марина Ракова.

Так, представители туристической сферы высказались о насыщении туристических маршрутов сервисами и инфраструктурой, вплоть до размещения скамеек, укрытий от дождя и сувенирных магазинов. Директор ГЦСИ Анна Гор предложила создать на территории Започаинья современные музейные центры с мультимедийной составляющей. Ректор ННГАСУ Андрей Лапшин обратил внимание на то, что научно-образовательная, инновационная функция на территории Започаинья должна развиваться и найти себе достойное место.

Глеб Никитин подчеркнул, что все предложения нижегородцев будут систематизированы для дальнейшей работы над проектом. Кроме того, глава региона поручил дополнительно обсудить концепцию развития Започаинья с потенциальными инвесторами, в первую очередь – с IT-сообществом, представители которого могут стать основными резидентами этой территории.

"Учитывая масштаб исторической ценности Започаинья и в общероссийском культурном пространстве, я дал поручение минграду обсудить наши подходы в более широком кругу российских и международных экспертов. В сентябре в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга пройдет международный фестиваль "Архитектурное наследие". Участие в нем с нашим проектом считаю важным для всесторонней оценки выбранных подходов – "сохраняя – развивать". Кроме того, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков пригласил нас к участию в программе главного архитектурного события страны – международного фестиваля "Зодчество", - отметил Глеб Никитин.

Отдельные решения этого проекта уже включены в инфраструктурную программу «Среда 800». В 2020 году будет подготовлена проектно-сметная документация для комплексного благоустройства с переустройством инженерии начала улицы Ильинской — от храма в честь Казанской иконы Божией Матери до улицы Добролюбова, для набережной Федоровского, а также спроектировано новое пешеходное пространство, образующее вход в Започаинье.

"Это только первые шаги для запуска необходимых преобразований территории Започаинья. Далее предстоит большая и сложная работа по созданию нормативной базы и механизмов реализации, разработка градостроительной документации и недостающих зон охраны памятников. Осенью этого года итоговая версия мастер-плана должна быть представлена и утверждена на заседании межведомственной рабочей группы. Отмечу, что Започаинье является пилотной территорией по редевелопменту исторических центров. Сейчас обсуждаем с Ростуризмом сроки реализации. Мы придерживаемся позиции, что откладывать такие проекты не нужно, и очень рассчитываем начать работы уже в 2021 году", - резюмировал Глеб Никитин.

Напомним, что консорциум разработчиков в составе ООО "Институт "Ленгипрогор", АБ "Рождественка", АО "Институт "Стройпроект" с августа 2019 года трудился над концепцией редевелопмента старинной купеческой улицы Ильинской и прилегающих к ней кварталов. Сейчас завершен важный этап работы, в ходе которого получена комплексная оценка состояния территории и объектов, определен ее градостроительный потенциал. Авторы проекта провели оценку необходимых государственных вложений в реконструкцию инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство территории и ремонт фасадов ценных объектов уникальной градостроительной среды Започаинья. Исследования и проектные работы сопровождались созданием цифровой модели территории.